Ropa: Ceny ropy v piatok vzrástli

Singapur 4. decembra (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli. Komodita si zrejme pripíše zisky aj za celý týždeň, už piaty týždeň po sebe. Trhy tak zareagovali na dohodu najväčších svetových producentov o predĺžení limitov na ťažbu, keďže dopyt je pre pandémiu nového koronavírusu slabý. Ale ich kompromis zaostal za očakávaniami.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci na čele s Ruskom, tzv. aliancia OPEC+, sa vo štvrtok (3.12.) dohodli na zmiernení súčasného limitu na ťažbu od januára 2021 o 500.000 barelov denne. To znamená mierne zvýšenie ich produkcie. No na širšej ťažobnej politike v budúcom roku sa zatiaľ nezhodli.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v januári sa v piatok o 7.31 h SEČ predával po 46,34 USD (38,14 eura). To bolo o 70 centov alebo 1,53 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 88 centov alebo 1,81 % na 49,59 USD za barel.



(1 EUR = 1,2151 USD)