New York 2. mája (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli v reakcii na správy z Číny, ktoré ukázali, že jej ekonomiku zasiahli opatrenia spojené s ochorením COVID-19.



Oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu odhalili, že aktivita vo výrobnom sektore aj v sektore služieb v apríli prudko klesla pre blokády v Šanghaji, v najväčšom prístave aj v ďalších významných priemyselných aj obchodných centrách. To sa negatívne premietlo aj do dopytu po rope v krajine, ktorá je jej najväčším svetovým importérom.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v pondelok o 18.15 h SELČ predával po 104,57 USD (99,36 eura). To bolo o 12 centov alebo 0,11 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 17 centov alebo 0,16 % na 106,97 USD za barel.



(1 EUR = 1,0524 USD)