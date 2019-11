New York 25. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok popoludní zamierili nadol aj napriek pozitívnym komentárom zo strany Spojených štátov a Číny o tom, že sú blízko prvej fázy obchodnej dohody. Ale obavy, že by sa jej podpis mohol posunúť do budúceho roka, bránia rastu cien ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v pondelok o 18.00 h SEČ predával po 57,58 USD (52,30 eura). To bolo o 19 centov menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 21 centov alebo na 63,18 USD za barel.