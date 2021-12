Ceny ropy v pondelok pre obavy z omikronu klesli

New York 13. decembra (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa klesli. Dôvodom boli nové pochybnosti o účinnosti očkovania proti koronavírusovému variantu omikron, aj keď Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo svojej mesačnej správe uviedla, že vplyv omikronu na globálny dopyt po čiernom zlate bude len mierny.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s januárovým kontraktom sa v pondelok o 20.18 h SEČ predával po 71,20 USD (63,13 eura). To bolo o 47 centov alebo 0,66 % menej ako v piatok (10. 12.) na konci obchodovania. Februárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 20.18 h SEČ predával so stratou 84 centov alebo 1,12 % po 74,31 USD za barel.



Výskyt omikronu už zaznamenali vo viac než 60 krajinách. Nový variant koronavírusu predstavuje veľké globálne riziko, pričom niektoré dôkazy nasvedčujú, že vakcinácia neposkytuje voči nemu dostatočnú ochranu, uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WTO).



(1 EUR = 1,1278 USD)