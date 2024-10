Londýn 7. októbra (TASR) - Ceny ropy v pondelok predpoludním vymazali ranné straty a vzrástli. Trh totiž očakáva odvetu Izraela za raketový útok Teheránu z minulého týždňa. Zisky brzdí to, že Spojené štáty sa snažili presvedčiť Izrael, aby nezaútočil na iránsky ropný priemysel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Novembrový kontrakt na americkú ľahkú ropu WTI sa v pondelok o 10.16 h SELČ predával so ziskom 1,10 USD alebo 1,48 % po 75,48 USD (68,44 eura) za barel (159 litrov). Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes sa posilnil o 94 centov alebo 1,20 % na 78,99 USD za barel.



Minulotýždňový útok Iránu na Izrael vyvolal obavy z totálnej vojny na Blízkom východe a podnietil prudkú akciu na trhu s opciami. Ďalším dôležitým faktorom, ktorý brzdí rast cien čierneho zlata, sú slabé vyhliadky dopytu.



"Všetka pozornosť sa opäť sústredí na Blízky východ, najmä na to, či Izrael vojensky zareaguje na minulotýždňový raketový útok Iránu," uviedol hlavný analytik firmy A/S Global Risk Management Arne Lohmann Rasmussen.



(1 EUR = 1,1029 USD)