Ropa: Ceny ropy v pondelok ráno posilnili

Singapur 23. júna (TASR) - Ceny ropy v pondelok pokračovali v raste, keďže víkendové útoky Spojených štátov na iránske jadrové zariadenia vyvolali obavy o bezpečnosť dodávok z oblasti Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa o 7.17 h SELČ predával po 74,68 USD (64,85 eura). To bolo o 84 centov alebo 1,14 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 90 centov alebo 1,17 % na 77,91 USD za barel.



USA na pokyn prezidenta Donalda Trumpa v noci na nedeľu (22. 6.) zaútočili na tri iránske jadrové zariadenia, čím sa priamo zapojili do konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Washington tvrdí, že sa mu podarilo zničiť iránsky jadrový program a operácia dosiahla požadovaný účinok. Presné dosahy úderov sa stále vyhodnocujú. Pozorovatelia trhov očakávajú ďalší rast cien ropy vzhľadom na rastúce obavy, že iránska odveta by mohla zahŕňať uzavretie Hormuzského prielivu, cez ktorý prechádza zhruba pätina svetových dodávok ropy.



(1 EUR = 1,1515 USD)