Ceny ropy dnes ráno výrazne klesli

Tokio 15. júna (TASR) – Ceny ropy pokračujú pondelok v oslabovaní. Minulý týždeň zaznamenali prvý týždňový pokles od apríla. Dôvodom sú obavy z ďalšej vlny epidémie nového koronavírusu, ktoré vyvolal nárast nových prípadov v Číne a USA, čo by mohlo zastaviť zotavovanie dopytu po rope.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s júlovým kontraktom sa v pondelok o 8:09 SELČ predával po 34,47 dolára (30,49 eura). To bolo o 1,79 dolára alebo 4,94 % menej ako v piatok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Augustový kontrakt na severomorskú zmes Brent v pondelok ráno zlacnel o 1,30 dolára alebo 3,36 % na 37,43 dolára za barel.



Oba referenčné druhy ropy za uplynulý týždeň zlacneli zhruba o 8 %. To bol prvý pokles cien ropy za 6 týždňov, počas ktorých sa zotavili z aprílových miním.



Čínske úrady oznámili v pondelok 49 nových prípadov nákazy novým koronavírusom. V USA počet nových prípadov opäť rastie. Len v sobotu ich pribudlo 25 000.



Podľa analytikov firmy ING Economics sa už predtým predpokladalo, že zotavovanie dopytu po rope bude dlhý proces. Nová vlna prípadov nákazy koronavírusom však zvyšuje obavy, že oživovanie dopytu bude ešte dlhšie, než sa očakávalo.



Ďalším negatívnym faktorom bola tiež správa o vývoji čínskej priemyselnej produkcie v máji, ktorá vzrástla menej, než sa prognózovalo.