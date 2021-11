New York 8. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer pokračovali v raste. Podporilo ich rozhodnutie saudskoarabského štátneho ropného gigantu Saudi Aramco zvýšiť oficiálnu predajnú cenu svojej ropy, ako aj schválenie amerického zákona o infraštruktúre.



Snemovňa reprezentantov USA konečne schválila dlho očakávaný návrh zákona o infraštruktúre, čím pripravila pôdu pre značné výdavky na dopravný systém v krajine. To by mohlo podporiť rast, a tým aj dopyt po palive.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 18.37 h SEČ predával po 81,93 USD (70,76 eura). To bolo o 66 centov alebo 0,81 % viac ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 81 centov alebo 0,98 % na 83,55 USD za barel.



(1 EUR = 1,1579 USD)