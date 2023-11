New York 6. novembra (TASR) - Ceny ropy v pondelok večer vzrástli. Trhy tak zareagovali na vyhlásenie kľúčových producentov Saudskej Arábie a Ruska, že budú pokračovať v dobrovoľnom znížení ťažby a exportu do konca tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Saudská Arábia až do konca roka obmedzí svoju ťažbu o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne a Rusko o 300.000 barelov denne.



Analytici sa domnievajú, že tieto dobrovoľné obmedzenia dodávok sa pravdepodobne predĺžia do 1. štvrťroka 2024 vzhľadom na sezónne slabší dopyt po rope na začiatku každého roka, pretrvávajúce obavy o hospodársky rast a snahu producentov "podporiť stabilitu a rovnováhu na ropnom trhu".



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v pondelok o 18.44 h SEČ predával po 81,88 USD (76,23 eura). To bolo o 1,37 USD alebo 1,70 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,26 USD alebo 1,48 % na 86,15 USD za barel.



(1 EUR = 1,0741 USD)