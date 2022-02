Ropa: Ceny ropy v pondelok výrazne vzrástli

New York 28. februára (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa výrazne vzrástli. Dôvodom sú nové sankcie proti Rusku a vylúčenie niektorých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT, čo zvýšilo obavy z narušenia dodávok ropy.



Aprílový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 18.30 h SEČ predával s plusom 2,96 USD alebo 3,02 % po 100,89 USD (90,09 eura) za barel (159 litrov), keď predtým sa jeho cena dostala až na 105,07 USD. Americká ropa WTI s aprílovým kontraktom sa o 18.43 h SEČ obchodovala so ziskom 4,45 USD alebo 4,86 % po 96,04 USD za barel. Predtým sa cena WTI dostal až na 99,10 USD za barel.



"Narastajúce obavy z prerušenia ruských dodávok energií výrazne zvyšujú ceny ropy a plynu," uviedol analytik Commerzbank Carsten Fritsch.



Rusko čelí vážnym narušeniam exportu všetkých komodít, od ropy po obilie. Dôvodom sú tvrdé západné sankcie. Podľa Fritscha sa situácia môže ešte zhoršiť, ak Moskva v rámci odvetných opatrení pozastaví dodávky energií do Európy.



Na dodávky z Ruska pripadá približne 10 % ponuky na globálnom trhu.