New York 31. januára (TASR) - Ceny ropy v pondelok vzrástli. Komodita smeruje k ich najväčšiemu mesačnému zvýšeniu za takmer rok. Podporilo ju geopolitické napätie vo východnej Európe a na Blízkom východe, ako aj pokračujúci nedostatok na trhoch.



Rusko zhromažďuje vojakov na hraniciach s Ukrajinou, čo zvyšuje napätie medzi Moskvou a Západom. A vyvoláva obavy z prerušenia dodávok ruskej ropy a zemného plynu do Európy, ak by Západ uvalil sankcie na Moskvu. Ďalšie riziko z hľadiska dodávok predstavujú útoky jemenských povstalcov na Spojené arabské emiráty.



Tieto faktory budú pravdepodobne pokračovať aj pred stredajším (2. 2.) stretnutím najväčších producentov ropy z aliancie OPEC+, na ktorom plánujú prediskutovať budúcu produkciu. Očakáva sa, že skupina sa bude držať doterajšej stratégie opatrného zvyšovania ťažobných kvót o 400.000 barelov denne každý mesiac.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v pondelok o 18.39 h SEČ predával po 87,44 USD (78,38 eura). To bolo o 62 centov alebo 0,71 % viac ako v prechádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,16 USD alebo 1,29 % na 91,19 USD za barel.



(1 EUR = 1,1156 USD)