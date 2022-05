Ceny ropy v pondelok vzrástli

New York 16. mája (TASR) - Ceny ropy na začiatku nového týždňa vzrástli. Podporil ich optimizmus, že dopyt v Číne sa rýchlo zotaví, keďže pandémia v najviac zasiahnutých regiónoch ustupuje.



Júnový kontrakt na americkú ropu WTI sa v pondelok o 18.58 h SELČ predával so ziskom 2,79 USD alebo 2,53 % po 113,28 USD (108,69 eura) za barel (159 litrov). Júlový kontrakt na severomorskú ropnú zmes sa posilnil o 1,86 USD alebo 1,67 % na 113,41 USD za barel.



Protiepidemické reštrikcie v Šanghaji sa rušia a 25-miliónové mesto by sa od 1. júna malo vrátiť k normálnemu životu. Odhaduje sa však, že lockdowny naďalej platia v štyridsiatich mestách v Číne, čo má negatívny vplyv na obchod, výrobu aj spotrebu energií.



(1 EUR = 1,0422 USD)