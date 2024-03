New York 27. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu klesli. Trhy tak zareagovali na nečakaný rast zásob komodity v USA minulý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) zásoby ropy v krajine v týždni do 22. marca vzrástli o 3,2 milióna barelov na 448,2 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali, že klesnú o 1,275 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v stredu o 18.55 h SEČ predával po 81,28 USD (75,15 eura). To bolo o 34 centov alebo 0,42 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 30 centov alebo 0,35 % na 86,95 USD za barel.



(1 EUR = 1,0816 USD)