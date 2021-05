Ceny ropy ďalej rástli, barel WTI sa predával po 65,99 USD

New York 5. mája (TASR) - Ceny ropy v stredu popoludní ďalej rástli, keďže obchodníci očakávajú silný dopyt po palivách po opätovnom otvorení západných ekonomík aj poklese zásob komodity v USA.



Investori predpokladajú, že zmiernenie blokád v USA a niektorých častiach Európy vďaka očkovaniu proti ochoreniu COVID-19 by mohlo v letných mesiacoch podporiť zotavovanie dopytu po palive.



Aj údaje amerického Federálneho úradu pre energetiku (EIA) podporili rast cien ropy, keďže ukázali, že jej zásoby v USA za týždeň do 30. apríla klesli najstrmšie od januára a oveľa viac, ako sa čakalo. Konkrétne sa znížili o 7,99 milióna barelov, zatiaľ čo ekonómovia počítali s ich poklesom o 2,35 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v stredu o 18.36 h SELČ predával po 65,99 USD (54,97 eura). To bolo o 30 centov alebo 0,46 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 43 centov alebo 0,62 % na 69,31 USD za barel.



(1 EUR = 1,3005 USD)