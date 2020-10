Ceny ropy v stredu ráno klesli

Singapur 7. októbra (TASR) - Odloženie nových stimulov v USA, ktoré očakávali investori, znížili nádeje týkajúce sa oživenia ekonomiky a dopytu po rope, čo malo negatívny vplyv na ich ceny.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa v stredu o 7.38 h SELČ predával po 39,99 USD (33,90 eura). To bolo o 68 centov alebo 1,67 % menej ako v utorok (6. 10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v utorok pripísal 1,45 USD alebo približne 3,7 % a uzavrel na 60,67 USD za barel. Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu ráno oslabil o 59 centov alebo 1,38 % na 42,06 USD za barel.



V predchádzajúcich dňoch ceny čierneho zlata podporilo zníženie politickej neistoty, ktorú vyvolala nákaza amerického prezidenta Donalda Trumpa novým koronavírusom, rovnako ako pokroky v rokovaniach o nových stimulačných opatreniach v USA. Trump však krátko po svojom návrate z nemocnice do Bieleho domu nasadil konfrontačný kurz, keď do volieb zastavil rozhovory o novom balíku stimulov.



(1 EUR = 1,1795 USD)