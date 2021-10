Ropa v stredu ráno mierne zlacnela

Singapur 20. októbra (TASR) - Ceny ropy uprostred týždňa klesli. Čínska vláda totiž podniká kroky na zníženie rekordných cien uhlia a zabezpečenie, aby bane ťažili na plné kapacity. Peking sa snaží zmierniť problémy s dodávkami elektriny. To malo za následok pokles cien uhlia a ďalších komodít v stredu ráno.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s novembrovým kontraktom sa v stredu o 7.46 h SELČ predával po 82,76 USD (71 eur). To bolo o 20 centov alebo 0,24 % menej ako v utorok (19. 10.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI si v utorok pripísala 52 centov alebo okolo 0,6 % a uzavrela na 82,96 USD za barel.



Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu o 8.03 h SELČ predával so stratou 39 centov alebo 0,46 % po 84,69 USD za barel.



Čínska komisia pre národný rozvoj a reformy v utorok večer uviedla, že zníži ceny uhlia do rozumného pásma a že zasiahne proti všetkým nezrovnalostiam, ktoré deformujú trh, alebo špekuláciám na termínované kontrakty na uhlie.



Globálny nedostatok uhlia a plynu, ktorý spôsobil, že výrobcovia elektriny prechádzajú na diesel a vykurovací olej, však naďalej podporuje trh s ropou.



(1 EUR = 1,1655 USD)