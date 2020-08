Singapur 12. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli po utorkovom (11. 8.) poklese. Podporilo ich väčšie než očakávané zníženie ropných rezerv v USA.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v stredu o 7.32 h SELČ predával po 41,73 USD (35,41 eura). To bolo o 12 centov alebo 0,29 % viac ako v utorok (11. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V utorok WTI stratila 33 centov alebo 0,8 % a uzavrela na 41,61 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu ráno o 7.31 h SELČ predával s plusom 19 centov alebo 0,43 % po 44,69 USD za barel.



"Ceny ropy rastú, keďže vyhliadky dopytu po rope sa zlepšujú," uviedol analytik firmy OANDA Edward Moya.



Správa American Petroleum Institute (API) zverejnená v utorok ukázala, že zásoby ropy v USA v uplynulom týždni padli o 4 milióny barelov, pričom analytici počítali so znížením len o 2,9 milióna barelov. Americké ministerstvo energetiky zverejní oficiálne čísla v stredu popoludní.



(1 EUR = 1,1783 USD)