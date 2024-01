Singapur 10. januára (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno mierne vzrástli v rekcii na krízu na Blízkom východe a výpadok dodávok v Líbyi po uzavretí ropného poľa s kapacitou 300.000 barelov denne, jedného z najväčších v krajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Izraelská armáda uviedla, že jej boj proti Hamasu bude v roku 2024 pokračovať. To vyvoláva obavy, že konflikt môže prerásť do regionálnej krízy, ktorá preruší dodávky ropy. Zároveň sa niektoré veľké lodné spoločnosti stále vyhýbajú Červenému moru pre útoky jemenských militantov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v stredu o 7.36 h SEČ predával po 72,58 USD (66,34 eura). To bolo o 34 centov alebo 0,47 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 30 centov alebo 0,39 % na 77,89 USD za barel.



(1 EUR = 1,094 USD)