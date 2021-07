Ceny ropy opäť mierne klesli

Singapur 21. júla (TASR) - Ceny ropy v stredu ráno opäť klesali po utorkovom (20. 7.) zotavení z pádu zo začiatku týždňa. Dôvodmi sú nečakaný nárast ropných rezerv v USA a obavy investorov z potenciálneho negatívneho vplyvu rýchleho šírenia variantu delta nového koronavírusu na dopyt.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v stredu o 8.55 h SELČ predával po 66,99 USD (56,89 eura). To bolo o 21 centov alebo 0,31 % mene ako v utorok na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI v pondelok (19. 7.) stratila vyše 7 % a zaznamenala najprudší jednodňový pád za viac než 1 rok. V utorok si potom polepšila o 85 centov alebo 1,3 % a uzavrela na 67,20 USD za barel.



Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v stredu o 9.01 h SELČ predával so stratou 13 centov alebo 0,19 % po 69,22 USD za barel.



(1 EUR = 1,1775 USD)