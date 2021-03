Ceny ropy strmo vzrástli

New York 3. marca (TASR) - Ceny ropy v stredu strmo vzrástli. Podporili ich náznaky pokroku pri očkovaní proti ochoreniu COVID-19 v USA aj špekulácie o tom, že producenti z aliancie OPEC+ by mohli na stretnutí tento týždeň hlasovať proti zvýšeniu ťažby.



Zásoby v USA pritom minulý týždeň stúpli o rekordných vyše 21,6 milióna barelov. Prispeli k tomu však najmä silné mrazy v Texase, pre ktoré sa rafinácia ropy prepadla na historické minimum.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v stredu o 18.01 h SEČ predával po 61,44 USD (51 eur). To bolo o 1,69 USD alebo 2,83 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 1,50 USD alebo 2,39 % na 64,20 USD za barel.



(1 EUR = 1,2048 USD)