Ropa: Ceny ropy v stredu vzrástli o viac než 2,5 %

New York 21. decembra (TASR) - Ceny ropy uprostred týždňa vzrástli, keď večer sa nachádzali v pluse o viac než 2,5 %. Podporil ich nečakane výrazný pokles ropných rezerv v USA.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa v stredu o 19.53 h SEČ predával po 78,30 USD (73,62 eura). To bolo o 2,07 USD alebo o 2,72 % viac ako v utorok (20. 12.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze.



Februárový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v stredu zdražel o 2,22 USD alebo o 2,78 % a o 19.53 h SEČ sa predával po 82,21 USD za barel.



Ropné rezervy v USA v uplynulom týždni padli o 5,89 milióna barelov, uviedlo americké ministerstvo energetiky. Ekonómovia počítali s ich znížením len o 1,66 milióna barelov.



Ceny čierneho zlata podporujú aj nádeje na ďalšie uvoľnenie protipandemických opatrení v Číne. Naopak, negatívny vplyv na ceny majú predpovede počasia pre USA, kde sa očakáva husté sneženie, ktoré by mohlo obmedziť dopravu počas jedného z najrušnejších období roka.



(1 EUR = 1,0636 USD)