Ceny ropy v stredu vzrástli

Na snímke vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 60 centov alebo 0,89 % na 67,82 USD za barel.

Autor TASR
New York 27. augusta (TASR) - Ceny ropy v stredu podvečer vzrástli a zotavili sa po prudkých stratách v predchádzajúcom dni. Vývoj na trhu ovplyvnilo zavedenie vysokých ciel v USA na dovoz z Indie a väčší ako očakávaný pokles zásob ropy v USA. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v stredu o 17.15 h SELČ predával po 63,97 USD (55,18 eura). To bolo o 72 centov alebo 1,14 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Oba kontrakty v utorok (26. 8.) klesli o viac ako 2 %. Dôvodom boli slabnúce vyhliadky na mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou.

(1 EUR = 1,1593 USD)
.

