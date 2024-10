Ropa: Ceny ropy v utorok ráno klesli o 1,5 %

Singapur 8. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli o 1,5 %. Obchodníci totiž vyberali zisky po pondelkovom (7. 10.) náraste. V pondelok sa ceny dostali najvyššie za viac ako 1 mesiac pre obavy, že Blízky východ je na pokraji vojny, ktorá zasiahne celý región. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Novembrový kontrakt na americkú ľahkú ropu WTI sa v utorok o 7.38 h SELČ predával so stratou 1,19 USD alebo 1,54 % po 75,95 USD (69,16 eura) za barel (159 litrov). Decembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes klesol o 1,21 USD alebo 1,50 % na 79,72 USD za barel.



Oba referenčné druhy ropy si v pondelok polepšili o viac ako 3 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od konca augusta. Už v uplynulom týždni sa posilnili o 8 %, čo bol ich najprudší týždenný nárast za viac ako 1 rok, keď ich podporili obavy, že eskalácia konfliktov na Blízkom východe by mohla narušiť dodávky ropy z regiónu.



Trh stále čaká, či Izrael v rámci odvety za raketový útok Teheránu z 1. októbra zasiahne aj iránsky ropný priemysel. Podľa analytikov je však útok na iránsku ropnú infraštruktúru nepravdepodobný a varovali, že ceny ropy sa môžu dostať pod výrazný tlak, ak sa bude Izrael sústreďovať na iný cieľ.



Aj keby sa útok zameral na iránske ropné zariadenia, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) má voľné kapacity na zvýšenie dodávok na trh v objeme 7 miliónov barelov denne, ktoré by nahradili prípadnú stratu produkcie ropy v Iráne, uviedli ešte koncom minulého týždňa analytici ANZ Bank.



(1 EUR = 1,0982 USD)