Ceny ropy v utorok ráno klesli

Singapur 10. októbra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno znížili po tom, ako si v predchádzajúci deň pripísali viac ako 4 %. Trh zostáva opatrný vzhľadom na možné narušenia dodávok súvisiace so zrážkami medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Odvetné akcie Izraela po najväčšom útoku militantov za posledné desaťročia tiež vyvolali obavy z rozšírenia konfliktu mimo Pásma Gazy do regiónu s bohatými zásobami ropy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 7.15 h SELČ predával po 86 USD (81,66 eura). To bolo o 38 centov alebo 0,44 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 33 centov alebo 0,37 % na 87,82 USD za barel.



(1 EUR = 1,0531 USD)