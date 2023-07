Singapur 4. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli po tom, čo Saudská Arábia oznámila, že v snahe o podporu klesajúcich cien predlžuje dobrovoľné zníženie ťažby o 1 milión barelov (1 barel = 159 litrov) denne aj na august. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Rovnako v pondelok (3. 7.) sa Rusko zaviazalo, že budúci mesiac obmedzí export ropy o 500.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Vicepremiér Alexander Novak uviedol ako dôvod snahu o udržanie rovnováhy na globálnom trhu. Vyhlásenie sa týkalo len vývozu, pričom Rusko už skôr oznámilo, že zníži ťažbu ropy o 500.000 barelov denne v porovnaní s februárom a túto úroveň udrží až do konca roka 2024.



Nové obmedzenia zo strany kľúčových členov aliancie OPEC+ predstavujú zhruba 1,5 % objemu globálnych dodávok ropy.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 6.25 h SELČ 74,99 USD (68,80 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 34 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 70,13 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles rovnako o 34 centov.



(1 EUR = 1,0899 USD)