Singapur 24. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli po správach o nových stimuloch na podporu čínskej ekonomiky. A tiež pre obavy, že eskalácia napätia na Blízkom východe by mohla zasiahnuť dodávky z kľúčového produkčného regiónu, a pre hrozbu ďalšieho hurikánu v USA. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 7.20 h SELČ predával po 71,18 USD (64,02 eura). To bolo o 81 centov alebo 1,15 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 70 centov alebo 0,95 % na 74,60 USD za barel.



Oba kontrakty v pondelok (23. 9.) klesli po nečakanom poklese aktivity v súkromnom sektore eurozóny, čo vyvolalo obavy o dopyt po rope. A zároveň pretrvávajú obavy o spotrebu paliva v Číne, čo v pondelok prispelo tiež k oslabeniu ropy.



Čínska centrálna banka však v utorok znížila kľúčové úrokové sadzby na pôžičky. A oznámila rozsiahle menové stimuly a opatrenia na podporu trhu s nehnuteľnosťami a oživenie ekonomiky, ktorá zápasí so silnými deflačnými tlakmi.



(1 EUR = 1,1119 USD)