Ceny ropy v utorok vzrástli

New York 18. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok podvečer vzrástli po opatrných, no pozitívnych komentároch šéfa newyorského Federálneho rezervného systému (Fed) o budúcom znižovaní úrokových sadzieb. A tiež pre očakávaný pokles zásob komodity v USA minulý týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Prezident newyorského Fedu John Williams v utorok povedal, že úrokové sadzby budú postupne klesať. Odmietol však spresniť, kedy americká centrálna banka začne s uvoľňovaním menovej politiky. Dodal len, že to bude závisieť od údajov z ekonomiky.



Na strane ponuky obchodníci čakajú na údaje o zásobách ropy v USA, ktoré im ukážu, či sa dopyt po rope počas letnej motoristickej sezóny zvyšuje. Odhadujú pritom, že zásoby komodity v USA minulý týždeň klesli o 2,3 milióna barelov.



Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v utorok o 18.24 h SELČ predával po 81,01 USD (75,60 eura). To bolo o 68 centov alebo 0,85 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent v utorok vzrástla o 52 centov alebo 0,62 % na 84,77 USD za barel.



(1 EUR = 1,0715 USD)