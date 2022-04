Ceny ropy v závere obchodného týždňa vzrástli

New York 10. apríla (TASR) - Ceny ropy v piatok (8.4.), posledný deň tohto obchodného týždňa, vzrástli o 2 %. Ale za celý týždeň sa znížili, už druhýkrát po sebe po tom, ako spotrebiteľské krajiny oznámili plány na uvoľnenie ropy zo svojich strategických zásob.



Členské štáty Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) oznámili, že uvoľnia 60 miliónov barelov v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov v snahe znížiť ceny ropy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji uzavrel v piatok obchodovanie pri cene 98,26 USD (90,47 eura). To bolo o o 2,23 USD alebo 2,32 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Za celý týždeň však cena WTI klesla o 1,02 %.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa v piatok zvýšila o 2,20 USD alebo 2,2 % na 102,78 USD za barel. Za sedem dní do 8. apríla jej cena klesla o 1,5 %.



(1 EUR = 1,0861 USD)