Ceny ropy v závere týždňa klesli
Autor TASR
Londýn 30. novembra (TASR) - Ceny ropy na záver tohto týždňa zaznamenali pokles, jeho rozsah bol však iba mierny, keďže predlžujúce sa rokovania o mieri na Ukrajine držia trhy v neistote. Navyše, tie čakajú aj na rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+ o ďalšom vývoji ťažobnej politiky. Pokles vykázali ceny ropy aj za celý mesiac, pričom to bol pokles už štvrtý mesiac v rade. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Bloomberg a portálu spravodajskej televízie CNBC.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s januárovým kontraktom, ktorý exspiroval v piatok (28. 11.), uzatvorila obchodovanie na úrovni 63,20 USD (54,64 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 14 centov (0,22 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v januári, uzatvorila obchodovanie na úrovni 58,55 USD/barel. Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania to znamená pokles o 10 centov (0,17 %).
Za celý mesiac zaznamenala cena ropy v obidvoch prípadoch pokles, napriek tomu, že za týždeň vzrástli ceny komodity približne o 1 %. Znamená to pokles cien ropy už štvrtý mesiac po sebe, čo je najdlhšie obdobie od roku 2023. Na trhy vplývajú najmä očakávania vyššej ponuky na svetovom trhu.
Prieskum medzi 35 analytikmi oslovenými agentúrou Reuters ukázal, že na budúci rok odhadujú cenu ropy Brent v priemere na úrovni 62,23 USD/barel. Ešte v októbri odhadovali, že dosiahne 63,15 USD/barel. Za 11 mesiacov tohto roka dosiahla cena Brentu v priemere 68,80 USD za barel.
(1 EUR = 1,1566 USD)
