Ropa: Ceny ropy vo štvrtok klesli

Singapur 13. januára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok klesli. Komodita tak zmazala časť z veľkých ziskov, ktoré si pripísala v predchádzajúcich dvoch dňoch. Dôvodom je neistota ohľadom krátkodobého dopytu, keďže vysoko nákazlivý variant omikron nového koronavírusu sa rýchlo šíri po celom svete.



Údaje amerického úradu pre energetiku v stredu (12. 1.) ukázali, že omikron už v USA zasiahol dopyt po palivách, pričom zásoby benzínu sa za týždeň do 7. januára zvýšili až o 8 miliónov barelov. To vysoko prekonalo odhady analytikov, ktorí očakávali, že stúpnu o 2,4 milióna barelov.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou vo februári sa vo štvrtok o 7.347 h SEČ predával po 82,49 USD (72,55 eura). To bolo o 15 centov alebo 0,18 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena marcového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla tiež o 15 centov alebo 0,18 % na 84,52 USD za barel.



(1 EUR = 1,1370 USD)