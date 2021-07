Singapur 15. júla (TASR) – Ceny ropy vo štvrtok pokračovali v poklese, aj keď miernejším tempom ako v predchádzajúcom dni.



Trhy tak zareagovali na správy o náraste zásob benzínu a ropných destilátov v USA minulý týždeň a tiež na údajný prielom v spore o kvótach, ktorý viedol k zlyhaniu rokovaní Organizácie krajín vyvážajúcich ropu a jej spojencov z aliancie OPEC+ začiatkom mesiaca. To by znamenalo väčšie dodávky komodity na trhy od augusta.



Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) sa údajne dohodli na vyššej ťažobnej kvóte pre emiráty a rozhovory OPEC+ tak pokračujú. Ostatní členovia aliancie však tiež hľadajú lepšie podmienky, pričom aj Irak by chce vyšší základný limit pre svoju ťažbu.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa vo štvrtok o 7.44 h SELČ predával po 72,57 USD (61,44 eura). To bolo o 56 centov alebo 0,77 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 51 centov alebo 0,68 % na 74,25 USD za barel.