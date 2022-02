PRUDKÝ RAST: Ceny ropy sa zvýšili

New York 24. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok prudko vzrástli v reakcii na inváziu ruských vojsk na Ukrajinu, pričom cena Brentu po vyše siedmich rokoch prekročila hranicu 100 USD za barel.



A ceny komodity môžu pokračovať v raste, rovnako ako ceny plynu, keďže USA, Európska únia a ďalšie západné štáty sprísňujú sankcie proti Rusku, ktoré hrozí odvetnými opatreniami. Tie by mohli zahŕňať aj obmedzenie vývozu energie na Západ.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa vo štvrtok o 19.12 h SEČ predával po 95,62 USD (85,66 eura). To bolo o 3,52 USD alebo 3,82 % viac ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 5,41 USD alebo 5,59 % na 102,25 USD za barel.



Informáciu zverejnila TASR na základe správy agentúry Bloomberg.



(1 EUR = 1,1163 USD)