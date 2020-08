Singapur 20. augusta (TASR) – Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli. Dôvodom bolo, že veľkí producenti združení v aliancii OPEC+ varovali pred rizikom, ktoré pre zotavenie dopytu predstavuje dlhodobá koronakríza. Navyše, zásoby ropy v USA sa znížili menej, než sa čakalo.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa vo štvrtok o 8:52 SELČ predával po 42,52 USD (35,63 eura). To bolo o 41 centov alebo 0,96 % menej ako v stredu na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa oslabil 37 o centov alebo 0,82 % na 45,00 USD za barel.



Stredajšia správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že ropné rezervy v USA sa v týždni do 14. augusta znížili štvrtý týždeň po sebe, aj keď čistý dovoz vzrástol. Zásoby však klesli len o 1,6 milióna barelov, pričom trh počítal s pádom o 2,7 milióna barelov.