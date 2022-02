Ropa: Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli

Singapur 17. februára (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno klesli potom, čo Francúzsko a Irán uviedli, že rokujúce strany sú bližšie k obnoveniu jadrovej dohody z roku 2015. To by otvorilo arabskej krajine cestu na trhy s ropou a vykompenzovalo napätie okolo Ukrajiny, kde Ruskom podporovaní povstalci vo štvrtok obvinili kyjevské vládne sily z ostreľovania ich územia mínometmi.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa vo štvrtok o 7.32 h SEČ predával po 92,32 USD (81,18 eura). To bolo o 1,34 USD alebo 1,43 % menej ako v prechádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 1,33 USD alebo 1,40 % na 93,48 USD za barel.



(1 EUR = 1,1372 USD)