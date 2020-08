Singapur 13. augusta (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne klesli po výraznom stredajšom (12. 8.) náraste. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) totiž uviedla, že dopyt sa tento rok zníži viac, než sa očakávalo. To zhoršilo náladu na trhu, ktorú predtým v stredu podporil pokles ropných rezerv v USA.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa vo štvrtok o 7.56 h SELČ predával po 42,50 USD (36,11 eura). To bolo o 17 centov alebo 0,40 % menej ako v stredu na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. V stredu sa WTI posilnila o 2,6 %. Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa vo štvrtok ráno o 7.55 h SELČ predával s mínusom 19 centov alebo 0,42 % po 45,24 USD za barel.



Stredajšia správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že zásoby ropy, benzínu aj ropných destilátov v USA v uplynulom týždni klesli, keďže rafinérie zvýšili produkciu a dopyt vzrástol. Ropné rezervy klesli o 4,5 milióna barelov, pričom sa očakávalo ich zníženie len o 2,9 milióna barelov.



(1 EUR = 1,1771 USD)