Ropa: Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne vzrástli

Singapur 24. júna (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne vzrástli. Podporuje ich pokles zásob v USA a Číne a očakávania týkajúce sa zotavenia globálneho dopytu.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa vo štvrtok o 7.37 h SELČ predával po 73,21 USD (61,26 eura). To bolo o 13 centov alebo 0,18 % viac ako v stredu (23. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Augustový kontrakt na WTI si v stredu polepšil o 23 centov alebo približne o 0,3 % a uzavrel na 73,08 USD za barel.



Augustový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa vo štvrtok o 7.38 h SELČ predával s plusom 11 centov alebo 0,16 % po 75,30 USD za barel.



Stredajšia správa amerického ministerstva energetiky ukázala, že zásoby ropy v USA v minulom týždni padli o 7,614 milióna barelov, pričom ekonómovia počítali so znížením len o 3,9 milióna barelov. To bol ich už piaty týždňový pokles po sebe. Nečakane sa znížili aj benzínové rezervy o 2,93 milióna barelov, keď sa prognózoval ich nárast o 833.000 barelov.



Čínske zásoby ropy podľa údajov spoločnosti Kayrros padli na najnižšiu úroveň v tomto roku. Situácia na trhu sa mení z dôvodu oživovania dopytu po uvoľnení protiepidemických opatrení.



(1 EUR = 1,1951 USD)