Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne klesli

Singapur 11. augusta (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno mierne oslabili po náraste o viac ako 1 dolár v predchádzajúci deň. Dôvodom je zníženie obáv z prerušenia dodávok. Investori teraz vyčkávajú na nové prognózy vývoja dopytu počas zimy.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa vo štvrtok ráno o 8.01 h SELČ predával po 91,81 USD (89,55 eura). To bolo o 12 centov alebo 0,13 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v stredu (10. 8.) pripísal 1,43 USD alebo asi 1,6 % a uzavrel na 91,93 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa vo štvrtok o 8.00 h SELČ obchodoval so stratou 7 centov alebo 0,07 % po 97,33 USD za barel. V stredu zdražel o 1,09 USD alebo približne o 1,1 % na 97,40 USD za barel.



Ceny čierneho zlata uprostred týždňa podporil prekvapivo výrazný pokles zásob benzínu v USA, čo by mohlo signalizovať zvyšovanie dopytu. Ďalším faktorom bolo oslabenie dolára a zvýšenie rizikového apetítu investorov po správe o vývoji inflácie v USA, ktorá ukázala, že tempo rastu cien sa nečakane prudko spomalilo.



Naopak, obnovenie dodávok ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba upokojilo situáciu na trhu a znížilo obavy z nedostatočnej ponuky.



Investori a experti teraz čakajú na prognózy vývoja dopytu. Vo štvrtok novú predpoveď zverejní Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) rovnako ako kartel OPEC.



(1 EUR = 1,0252 USD)