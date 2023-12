Ceny ropy vo štvrtok ráno mierne posilnili

Singapur 28. decembra (TASR) - Ceny ropy sa vo štvrtok ráno mierne posilnili. Predchádzajúci deň zaznamenali výrazné straty po tom, ako viaceré popredné lodiarske spoločnosti oznámili plány na obnovenie prepravy cez Červené more. Na trhu však naďalej pretrvávajú obavy z narušenia dodávok v dôsledku stupňujúceho sa napätia v regióne Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.18 h SEČ 79,85 USD (72,16 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 20 centov (0,25 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 74,22 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 11 centov (0,15 %).



Dánska lodiarska spoločnosť Maersk v stredu (27. 12.) oznámila, že v najbližších týždňoch vyšle niekoľko desiatok svojich kontajnerových lodí na plavbu cez Suezský prieplav a Červené more. Prepravu v tejto oblasti dočasne zastavila po opakovaných útokoch jemenských povstalcov podporovaných Iránom. K rozhodnutiu obnoviť plavbu prispela dohoda viacerých štátov na čele s USA o ochrane plavidiel v tomto regióne.



(1 EUR = 1,1065 USD)