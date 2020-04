Ceny ropy výrazne klesli, americká WTI stratila takmer 7 %

New York 14. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok prudko klesli. Investori sa totiž obávajú, či rekordné obmedzenie ťažby, na ktorom sa dohodla skupina OPEC+, bude stačiť na stabilizáciu trhu vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu.



Májový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 19.32 h SELČ predával s mínusom 1,56 USD alebo 6,96 % po 20,85 USD (19,02 eura) za barel (159 litrov). Júnový kontrakt na severomorskú ropu Brent zlacnel o 1,95 USD alebo 6,14 % na 29,79 USD za barel.



Producenti ropy po celom svete by mali priškrtiť ťažbu celkovo o 19,5 milióna barelov denne, alebo takmer o 20 %. Podľa expertov však tieto obmedzenia, z ktorých časť je dobrovoľná, nebudú stačiť na to, aby znížili narastajúci prebytok ponuky na trhu spôsobený kolapsom dopytu.



(1 EUR = 1,0963 USD)