Ceny ropy zaznamenali rast

New York 18. júna (TASR) - Ceny ropy zaznamenali vo štvrtok rast, pričom cena Brentu prekročila 41 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporilo zasadnutie monitorovacieho výboru zoskupenia OPEC+ s cieľom prediskutovať dodržiavanie programu znižovania ťažby. Na trhy však zároveň pôsobia obavy z možného oslabenia dopytu po komodite v dôsledku výrazného rastu nových prípadov choroby COVID-19 v USA a Číne.



Podľa analytikov by sa dodržiavanie kvót malo zlepšovať. Situáciu však komplikujú zhoršené údaje o nových počtoch infikovaných v USA a Číne. Bez toho by podľa nich boli čísla omnoho lepšie.



Cena severomorskej ropnej Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 20.24 h SELČ 41,47 USD (36,95 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 76 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 38,76 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 80 centov.



(1 EUR = 1,1222 USD)