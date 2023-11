Ropa: Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 86 USD za barel

Londýn 1. novembra (TASR) - Po poklese v predchádzajúcom obchodnom dni ceny ropy v stredu vzrástli o viac než dolár, pričom cena ropy Brent prekročila 86 USD za barel (159 litrov). Trhy stále sledujú vývoj konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas a zároveň čakajú na výsledok zasadnutia americkej centrálnej banky Fed. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 11.53 h SEČ 86,41 USD (81,37 eura) za barel. Oproti predchádzajúcemu obchodovaniu, v závere ktorého klesla o vyše 1 %, to znamená rast o 1,39 USD (1,63 %). Cena Brentu s decembrovým kontraktom, ktorý exspiroval v utorok (31. 10.), uzatvorila obchodovanie na úrovni 87,41 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcim obchodovaním to predstavuje pokles o štyri centy.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v decembri dosiahla 82,30 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje zvýšenie o 1,28 USD alebo 1,58 %.



Trhy naďalej sledujú vývoj konfliktu na Blízkom východe a zároveň vyčkávajú na rozhodnutie Fedu o úrokových sadzbách, ktoré nasleduje na záver dvojdňového zasadnutia Federálneho výboru pre otvorený trh (FOMC). Svoje rozhodnutie tak výbor oznámi v stredu večer.



(1 EUR = 1,0619 USD)