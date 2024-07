Ceny ropy vzrástli, cena Brentu prekročila 85 USD za barel

Houston 10. júla (TASR) - Ceny ropy vzrástli, pričom cena Brentu sa vrátila nad 85 USD za barel (159 litrov). Vývoj cien ovplyvnili informácie, že zásoby ropy a benzínu v USA klesli výraznejšie, než sa čakalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 19.12 h SELČ 85,03 USD (78,55 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 37 centov (0,44 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 81,93 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 52 centov (0,64 %).



Zásoby ropy v Spojených štátoch klesli v týždni do 5. júla o 3,4 milióna na 445,1 milióna barelov, uviedol americký Úrad pre energetické informácie (EIA). Prispelo k tomu zvýšenie aktivity rafinérií.



Pokles zásob ropy bol tak výraznejší, než čakali analytici. Tí počítali s poklesom o 1,3 milióna barelov.



Klesli aj zásoby benzínu, a to o dva milióny na 229,7 milióna barelov. Aj v tomto prípade bol pokles zásob výraznejší, než predpokladali analytici. Tí očakávali pokles na úrovni 600.000 barelov.



(1 EUR = 1,0825 USD)