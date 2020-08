Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 45 dolárov za barel

Singapur 17. augusta (TASR) – Ceny ropy dnes zaznamenali rast, keď náladu na trhoch podporili správy z Číny. Peking informoval, že v auguste a septembri plánuje nakúpiť zvýšené množstvo ropy z USA, čo malo na trhy výraznejší vplyv, než pokračujúce obavy z dôsledkov pandémie nového koronavírusu.



Ako v piatok uviedla agentúra Reuters, čínske štátne ropné firmy si na mesiace august a september objednali tankery na dodávku minimálne 20 miliónov barelov ropy z USA (1 barel = 159 litrov). Investori okrem toho vyčkávajú na zasadnutie takzvaného Spoločného monitorovacieho výrobu ministrov OPEC+. Zasadnutie sa uskutoční v stredu 19. augusta, o deň neskôr, ako bolo pôvodne plánované. Podľa analytikov by sa výbor mal opäť zaoberať plnením dohodnutých ťažobných kvót po tom, ako odporučil zmierniť rozsah redukcie ťažby od augusta z pôvodných 9,7 milióna na 7,7 milióna barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.35 h SELČ 45,17 dolára (38,24 eura) za barel. Oproti uzávierke z konca minulého týždňa to predstavuje rast o 37 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 42,43 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 42 centov.