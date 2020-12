Ceny ropy vzrástli, Brent sa pohybuje nad 51,30 USD/barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 30. decembra (TASR) - Ceny ropy v stredu vzrástli, pričom cena Brentu sa pohybuje nad 51,30 USD za barel (159 litrov). Ceny podporilo oslabenie kurzu dolára, ďalej pokles zásob ropy v USA, ako aj informácia, že Británia schválila druhú vakcínu proti ochoreniu COVID-19. Čo sa však týka vývoja za celý rok, ceny ropy aj naďalej smerujú k približne 20-percentnému prepadu.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 16.34 h SEČ 51,35 USD (41,81 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 26 centov. Oproti začiatku tohto roka je však cena Brentu výrazne slabšia - rok začínala nad 66 USD za barel.Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 48,32 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke tak vzrástla o 32 centov. Aj v tomto prípade to oproti začiatku roka znamená prudký pokles, keďže na začiatku roka 2020 dosahovala približne 62 USD za barel.Ceny čiastočne podporilo oslabenie kurzu dolára, ktorý zaznamenal najnižšiu hodnotu oproti košu svetových mien od roku 2018. Trhy podporilo aj oznámenie Británie, že schválila druhú vakcínu proti ochoreniu COVID-19, tentoraz od firmy AstraZeneca, ktorá ju vyvinula v spolupráci s Oxfordskou univerzitou.Navyše, podporu cenám ropy poskytli aj údaje Amerického ropného inštitútu (API) o vývoji ropných zásob v USA za minulý týždeň. Tie podľa API klesli o 4,8 milióna barelov, pričom analytici očakávali pokles zhruba o 2,5 milióna barelov.(1 EUR = 1,2281 USD)