Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula nad 66 dolárov za barel

New York 23. apríla (TASR) – Ceny ropy v závere týždňa vzrástli, pričom cena ropy Brent sa posunula nad 66 USD a cena WTI nad 62 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch podporili informácie o rekordnom raste aktivity vo výrobnom sektore v eurozóne aj USA. Pozitívne ekonomické údaje posilňujú očakávania rastu dopytu po rope.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 20.28 h SELČ 66,11 USD (54,79 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 71 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s dodávkou v júni, dosiahla 62,11 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 68 centov.