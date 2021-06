Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 73,50 USD

Londýn 18. júna (TASR) - Ceny ropy v piatok vzrástli, pričom cena ropy Brent prekročila 73,50 USD za barel (159 litrov). Trhy tak zareagovali na informácie, že rast produkcie ropy v USA by mal byť tento rok napriek rastúcim cenám limitovaný.



"Čo sa týka ťažby ropy z bridlíc, celkovo sa počíta s rastom, nie však príliš prudkým," uviedol zdroj z jednej zo spoločností, ktorá robí prognózy pre Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). V budúcom roku by sa rast mal zrýchliť a experti stanovili rast ťažby v rozmedzí od 500.000 do 1,3 milióna barelov ropy denne. Pre OPEC sa tak na najbližšie obdobie vytvára priestor na kontrolu ropného trhu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 20.05 h SELČ 73,52 USD (61,79 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 44 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 71,67 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 63 centov.



(1 EUR = 1,1898 USD)