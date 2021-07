Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa posunula k 73 dolárom za barel

New York 22. júla (TASR) – Po prudkom zvýšení v závere predchádzajúceho obchodovania pokračujú ceny ropy v raste aj vo štvrtok a už takmer vymazali stratu zo začiatku týždňa, keď sa prepadli zhruba o 7 %. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 12.00 h SELČ 72,99 USD (62 eur) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 76 centov (1,05 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 71,08 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 78 centov (1,11 %). V závere stredajšieho (21. 7.) obchodovania sa v obidvoch prípadoch ceny ropy zvýšili o viac než 4 %.



Na začiatku tohto týždňa sa ceny ropy prepadli zhruba o 7 %, pričom cena WTI zaznamenala najvýraznejší jednodňový pád za viac než rok. Trhy tak zareagovali na dohodu ropných producentov z nedele (18. 7.) o zvýšení produkcie. K dohode došlo v období, keď v mnohých krajinách sveta opätovne rastie počet infikovaných novým koronavírusom a hrozí ďalšie zatváranie ekonomiky.



Členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší producenti na čele s Ruskom (spolu tvoria zoskupenie OPEC+) v nedeľu oznámili, že od augusta začnú zvyšovať každý mesiac ťažbu o 400.000 barelov denne. Do konca roka by tak mali dodávky na svetové trhy vzrásť o 2 milióny barelov denne.



Najnovšie však na trhoch prevládli očakávania, že oznámený rozsah zvyšovania ťažby zo strany OPEC+ nebude vzhľadom na rastúci dopyt dostatočný. Ceny nahor potiahli aj informácie amerického ministerstva energetiky, že zásoby benzínu a ropných destilátov klesli. Navyše, zásoby ropy v kľúčovom ropnom uzle v Cushingu (Oklahoma) klesli v minulom týždni na najnižšiu hodnotu od januára minulého roka.