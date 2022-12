Ceny ropy vzrástli, cena Brentu sa pohybuje nad 87 USD za barel

Singapur 2. decembra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok rast, pričom cena ropnej zmesi Brent prekročila 87 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňujú očakávania zmiernenia protipandemických opatrení v Číne, ktoré by mohlo v druhej najväčšej ekonomike sveta podporiť dopyt po surovinách. Rozsah zvýšenia cien však nebol výrazný, keďže silnejšiemu rastu bránilo posilnenie dolára. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.20 h SEČ 87,20 USD (83,41 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 32 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 81,28 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o šesť centov. V obidvoch prípadoch smerujú ceny ropy k týždennému rastu, prvému po troch týždňoch poklesu po sebe.



Čína plánuje v najbližších dňoch oznámiť zmiernenie tvrdých opatrení proti ochoreniu COVID-19 týkajúcich sa karantény a hromadného testovania, uviedli zdroje pre agentúru Reuters. Peking tak reaguje na protesty v mnohých čínskych mestách proti opatreniam, ktoré obyvateľom dlhodobo strpčujú život. Zmiernenie opatrení by podporilo ekonomickú aktivitu a s ňou dopyt po rope.



(1 EUR = 1,0454 USD)