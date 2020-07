Ceny ropy vzrástli, cena WTI sa posunula nad 40 USD/barel

Melbourne 2. júla (TASR) - Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, pričom cena americkej ropy WTI prekročila 40 USD za barel (159 litrov). Trhy podporila najmä informácia z USA o prudkom poklese ropných zásob, čo dokázalo výraznejšie ovplyvniť náladu na trhoch, než prudký rast počtu nových prípadov ochorenia COVID-19 v USA.



Americké ministerstvo energetiky v stredu (1. 7.) oznámilo, že zásoby ropy v USA za minulý týždeň klesli o 7,2 milióna barelov. To je síce miernejší pokles, než o akom deň predtým informoval Americký ropný inštitút (jeho odhad poukazoval na 8,2 milióna barelov), je však omnoho výraznejší, než čakali analytici. Tí počítali s poklesom zásob ropy iba o 710.000 barelov.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 9.15 h SELČ 42,38 USD (37,84 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 35 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom zaznamenala 40,13 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 31 centov.



(1 EUR = 1,1200 USD)