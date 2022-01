NOVÉ 7-ROČNÉ MAXIMUM: Ceny ropy vzrástli

Londýn 26. januára (TASR) - Cena ropy Brent dosiahla nové vyše 7-ročné maximum, keď prekročila hranicu 90 USD za barel (159 litrov). Náladu na trhoch ovplyvňuje najmä zvyšujúce sa napätie medzi Ruskom a západnými štátmi za vývoj na Ukrajine, čiastočne však na cenu ropy vplýva aj situácia na Blízkom východe.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 16.56 h SEČ 90,01 USD (79,82 eura) za barel, čo je najvyššia hodnota od októbra 2014. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,81 USD (2,05 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 87,32 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,72 USD alebo 2,01 %.



Napätie v súvislosti so zvyšovaním počtu ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach naďalej rastie a nervozita na trhoch sa zvýšila ešte viac po vyhlásení amerického prezidenta Joea Bidena v utorok (25. 1.), že v prípade útoku Ruska voči Ukrajine by zvážil zavedenie sankcií osobne voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Napätie sa v týchto dňoch zvýšilo aj na Blízkom východe, keď Spojené arabské emiráty (SAE) v pondelok uviedli, že zachytili a zneškodnili dve balistické strely zacielené na hlavné mesto Abú Zabí. K útoku sa neskôr prihlásili jemenskí šiitskí povstalci.



(1 EUR = 1,1277 USD)